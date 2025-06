Ravenna, l’assessore Schiano: “Un leccio al posto del pino abbattuto. Si era inclinato, impossibile salvarlo”

«Non lasceremo alcun spazio vuoto dove prima c’era un albero». L’assessore alla riforestazione al verde pubblico, Giancarlo Schiano, fa subito capire quali sono le sue intenzioni di mandato e annuncia che nei prossimi giorni in via Maggiore saranno piantati tre nuovi lecci. Due per sostituire quelli che si sono seccati, segnalati nei giorni scorsi dal consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, e uno che troverà dimora dove, nella giornata di mercoledì, è stato abbattuto un pino adulto in seguito alle prove di trazione.

