Ravenna, invasione di ratti con il porta a porta. «Attirati dai rifiuti anche di giorno»

La raccolta di rifiuti porta a porta non ha cambiato solo le abitudini dei cittadini ravennati ma anche quelle di un’altra popolazione, meno amata e meno raccomandabile. Aumentano infatti le segnalazioni e gli avvistamenti di topi in città anche in ore diurne, un fenomeno che non sembra però legato a una crescita in termini numerici di roditori.

Il presidente di Azimut Stefano Di Stefano, alla guida della società che tra le altre cose si occupa di disinfestazioni e derattizzazioni, spiega così il curioso caso classificabile tra le convivenze impossibili, ovvero quelle tra uomini e ratti. «La popolazione di topi non è cambiata, sono cambiate le abitudini. Con la diversa gestione dei rifiuti e l’esposizione in strada dei contenitori la popolazione non esce più solo di notte dopo le 24, ma ha preso ad uscire di giorno, in cerca di cibo. Da qui la percezione di allarme da parte dei cittadini. Ma chiunque può leggere nel nostro sito le pagine dedicate ai nostri servizi, nelle quali sono spiegati gli interventi con trappole ed esche. Abbiamo una mappatura del rifornimento delle esche e riscontri precisi. Si tratta di un monitoraggio che ci fa dire che la situazione è sotto controllo. Ripeto a livello di quantità non è cambiato nulla».

