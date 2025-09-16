Ravenna, invasione di granchi blu sulle spiagge di Marina e Punta

Le immagini hanno fatto il giro del web: centinaia di granchi blu, la specie aliena arrivata dalle coste dell’oceano Atlantico settentrionale, erano a pochi passi dalla riva tra Marina di Ravenna e Punta Marina. Tante persone - che volevano approfittare del caldo weekend settembrino per farsi uno degli ultimi bagni in mare della stagione - hanno desistito o sono andate alla ricerca di tratti di costa meno infestati. Anche perché questo crostaceo è dotato di temutissime chele. A testimoniarlo sono i pescatori e i capannisti che, in valle, per primi si sono accorti della presenza di questo granchio e per primi si sono protetti con robusti guanti per evitare di ferirsi.

