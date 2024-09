Ravenna, incidente mortale di Casal Borsetti: morto 45enne di Sant’Alberto. Chi era la vittima

RAVENNA Un impatto tremendo contro l’auto che usciva dallo stradello di un fondo su via degli Scariolanti e una vita che si spezza: quella di Marco Ghinassi, 45enne di Sant’Alberto. Era lui nel tardo pomeriggio di domenica 15 settembre 2024 in sella alla Bmw 1000 che si è scontrata contro un’utilitaria a Casal Borsetti.

L’impatto è stato tremendo e le condizioni del 45enne sono sembrate da subito disperate. Il motociclista, impattando contro l’auto, è finito prima sul tettuccio dell’utilitaria - una Panda - e poi è volato diversi metri più in là, come dimostra anche il punto in cui è stato recuperato il casco. Il 118 si è portato immediatamente sul posto e ha praticato la rianimazione cardiopolmonare prima di intubarlo in un disperato tentativo di salvargli la vita. Non c’è stato però nulla da fare, Ghinassi è morto poco dopo, a nulla è valsa la corsa all’ospedale.