Ravenna, grave incidente in moto: muore un 45enne

RAVENNA - Un 45enne ha perso la vita in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 settembre, attorno alle 18, in via degli Scariolanti a Casal Borsetti. L’uomo era in sella ad una moto che si è schiantata contro un’utilitaria in uscita da una strada laterale. Tremendo l’impatto. Il motociclista è stato scaraventato prima sull’utilitaria e poi sull’asfalto. Immediati i soccorsi: il 118 ha tentato di rianimare il centauro e lo ha intubato ma la corsa all’ospedale si è rivelata inutile. Per lui non c’è stato nulla da fare.