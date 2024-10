Ravenna, incidente in via Sant’Alberto: la vittima era il titolare della Taverna San Romualdo

RAVENNA - Era il titolare della Taverna San Romualdo l’uomo che nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre, ha perso la vita in un incidente stradale in via Sant’Alberto. Si chiamava Antonio Mazzetti, era nato nel 1966, e da anni gestiva lo storico locale di cui era anche cuoco.

Amatissimo dai clienti, Mazzetti faceva della ricerca della materia prima e della convivialità un tratto distintito della sua gestione. Poco prima di morire aveva condiviso sui social uno dei tanti eventi organizzati nel locale che portava avanti con passione.