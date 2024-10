Ravenna, un altro morto in un incidente stradale. Lo schianto in via Sant’Alberto

Si aggrava il bilancio stradale del weekend: un uomo è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre, attorno alle 17, in via Sant’Alberto. A poca distanza da dove ieri era accaduto uno dei tre incidenti mortali che hanno insanguinato il sabato. La dinamica è al vaglio della della polizia locale di Ravenna. Secondo quanto sinora ricostruito l’uomo, un 58enne, in sella ad una motocicletta, stava percorrendo via Sant’Alberto verso Ravenna. Nello stesso momento un trattore stava svoltando a sinistra in via Carlina. Il motociclista nel tentativo di rallentare avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro la ruota del trattore. Per lui non c’è stato nulla da fare: nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi (sul posto oltre alla polizia locale anche vigili del fuoco e 118) medico e infermieri non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne.