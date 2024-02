Ravenna, inaugurata la Cot all’ospedale: una nuova regia per i bisogni del paziente VIDEO GALLERY

All'ospedale di Ravenna questa mattina è stata presentata l'introduzione della Cot (Centrale operativa territoriale): una novità a livello organizzativo, sulla scia di quanto già sperimentato a Forlì e a Rimini. In Emilia-Romagna si trovano 48 Cot, di cui 11 nell'Ausl Romagna. In provincia di Ravenna ha aperto la Cot del capoluogo e nei prossimi mesi apriranno anche a Faenza e Lugo. La Cot è una vera e propria regia che si prende cura dei diversi bisogni del paziente, organizzando le risposte più appropriate. Alla conferenza sono intervenuti il sindaco Michele De Pascale e il direttore generale dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori, Francesca Bravi (direttrice sanitaria Ausl Romagna), Roberta Mazzoni (direttrice distretto socio-.sanitario di Ravenna), Fabia Franchi (responsabile assistenza territoriale Regione Emilia-Romagna) e Mauro Taglioni (direttore assistenza infermieristica Ausl Romagna).