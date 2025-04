Gianni Morigi si è spento martedì scorso all’età di 88 anni. Era nella sua casa, accanto a lui c’erano i figli Giovanna e Francesco che, dal padre e dalla madre Teresa Arfelli, hanno ereditato la passione per gli studi, le scienze, la meccanica e la fisica. Si potrà dare un ultimo saluto a Gianni Morigi in camera mortuaria a Ravenna. Sarà possibile fino a domani alle 14,15, quando è prevista la partenza per il cimitero.

