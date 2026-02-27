Ravenna, il sindaco la retata contro lo spaccio di droga: “Grazie alle forze dell’ordine”

Maxi operazione anti-droga a Ravenna, il sindaco Alessandro Barattoni ha ringraziato le forze dell’ordine: “Accogliamo con soddisfazione - sottolinea il sindaco in una nota - la notizia dei risultati dell’operazione di ieri coordinata dalla Polizia di Stato, che ha portato a diversi arresti e ad un colpo importante a quella che, a tutti gli effetti, ha le caratteristiche di una piccola piazza di spaccio. Gli interventi che hanno condotto a questi arresti rimarcano i ruoli, chiari, del sistema della sicurezza, che vede lo Stato e le Forze di Polizia in prima linea su fenomeni come il traffico di stupefacenti. Ogni Forza dell’ordine, nei rispettivi ambiti, garantisce il proprio contributo all’Ordine e alla Sicurezza pubblica: essere intervenuti su quel traffico illecito faciliterà anche il lavoro della polizia locale nella quotidiana attività di valorizzazione di questo importante risultato, attraverso l’esercizio dei compiti di tutela della fruibilità dell’area della stazione”.

Continua il sindaco: “È importante, infatti, che oltre al lavoro delle unità di strada, garantito da professionisti sanitari e sociali - perché allo spaccio si associano direttamente problemi di consumo - e a un progetto di rigenerazione urbana del quartiere - ideato dall’amministrazione comunale attraverso una serie di azioni diverse che interessano gli spazi interni alla stazione, l’area verde del sottopasso, l’isola San Giovanni e via Carducci - si integrino azioni ed interventi volti a garantire il mantenimento dell’ordine pubblico e controlli rispetto ad attività illecite, in un contesto che deve assicurare benessere e piena vivibilità della zona. In conclusione, nell’esprimere al Questore e a tutte le Forze coinvolte il mio ringraziamento, confermo la massima collaborazione dell’amministrazione comunale, nel rispetto delle diverse competenze dentro agli organismi dedicati all’ordine e alla sicurezza pubblica, certo che i vari interventi sociali, urbanistici e di sicurezza permetteranno uno sviluppo della zona in favore della socialità e della legalità, dei residenti, degli studenti, dei pendolari e di chi ogni giorno vive o passa da quegli spazi”.