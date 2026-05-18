Ravenna, il raccoglimento per il migrante scomparso della Ocean Viking, l’assessore Sbaraglia abbraccia i superstiti - Gallery

Ravenna
  • 18 maggio 2026
Fotoservizio Massimo Fiorentini
Fotoservizio Massimo Fiorentini
Foto Massimo Fiorentini
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L’assessore Fabio Sbaraglia (Fiorentini)
L’assessore Fabio Sbaraglia (Fiorentini)
Ravenna, il raccoglimento per il migrante scomparso della Ocean Viking, l’assessore Sbaraglia abbraccia i superstiti - Gallery
Ravenna, il raccoglimento per il migrante scomparso della Ocean Viking, l’assessore Sbaraglia abbraccia i superstiti - Gallery
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Ravenna, il raccoglimento per il migrante scomparso della Ocean Viking, l’assessore Sbaraglia abbraccia i superstiti - Gallery

Nel corso delle operazioni di sbarco della nave Ocean Viking a Ravenna, nel primo pomeriggio di oggi si è celebrato un momento di grande impatto umano ed emotivo. La persona scomparsa trasportata sulla nave è stata salutata con un sentito momento di raccoglimento e di preghiera, con alcuni fiori ad adornare la bara posta sulla banchina. Un cordoglio espresso alla presenza dell’assessore alle Politiche Culturali e Multiculturalità, Fabio Sbaraglia, che ha abbracciato e salutato i migranti durante lo sbarco.

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