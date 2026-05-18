Ravenna, è arrivata la Ocean Viking con 130 migranti, a bordo anche una persona morta dopo i soccorsi in mare aperto VIDEO GALLERY

È arrivata a Ravenna verso le 11.10 la Ocean Viking, la nave umanitaria della Ong Sos Méditerranée. La nave ha attraccato alla banchina di Fabbrica Vecchia, a Marina di Ravenna, con a bordo 130 migranti soccorsi in due diverse operazioni di salvataggio.

Il primo intervento, reso noto nei giorni scorsi, aveva consentito di mettere in salvo 75 persone partite da Bengasi, in Libia, rimaste in mare aperto per quattro notti. Tra loro anche due minori non accompagnati. Secondo quanto riferito dall’organizzazione umanitaria, molti dei naufraghi presentavano gravi condizioni di disidratazione e forte debilitazione dopo giorni trascorsi alla deriva.

Successivamente la Ocean Viking ha ricevuto un nuovo allarme relativo a un’imbarcazione in vetroresina con circa cento persone disperse nel Mediterraneo centrale. L’equipaggio ha avviato immediatamente le ricerche, proseguite per tutta la notte, senza però riuscire a individuare il natante segnalato. Durante le operazioni di ricerca, la nave ha però intercettato un’altra imbarcazione in difficoltà riuscendo a soccorrere 56 persone. Un intervento definito particolarmente complesso dalla stessa Ong, che ha parlato di migranti in condizioni critiche dopo giorni trascorsi in mare aperto. Una delle persone recuperate, trovata priva di sensi al momento del salvataggio, è morta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione effettuati a bordo dal personale di soccorso.