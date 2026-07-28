Ravenna, il ponte mobile chiude per due settimane a inizio settembre

Ravenna
  • 28 luglio 2026
Il ponte mobile di Ravenna
Il ponte mobile di Ravenna

RAVENNA - Il ponte mobile di Ravenna sarà chiuso per due settimane all’inizio di settembre. Lo ha detto nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, il presidente di Autorità portuale di Ravenna Francesco Benevolo. Il manager ha partecipato ad una seduta straordinaria del consiglio comunale dedicata al porto spiegando che la chiusura è al momento programmata dall’1 al 14 settembre per lavori di manutenzione straordinaria.

In mattinata era stato annunciato invece l’interruzione al traffico in via Canale Molinetto, all’altezza del passaggio a livello, per via di un intervento delle Ferrovie alle sbarre dello stesso. In questo caso l’interruzione è calendarizzata per l’inizio di agosto.

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