Ravenna, lavori al passaggio livello di via Canale Molinetto: come cambia la viabilità dal 3 al 10 agosto

Da lunedì 3 a lunedì 10 agosto Rete Ferroviaria Italiana-Rfi effettuerà dei lavori al passaggio a livello di via Canale Molinetto a Ravenna . Sono previste modifiche temporanee al traffico veicolare ma nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni, si precisa. I lavori consisteranno nella sostituzione delle semibarriere con barriere intere e nell’adeguamento degli apparati: si tratta di un’attività, programmata in ottemperanza a quanto disposto dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) per i passaggi a livello di questa tipologia. Obiettivo della modifica, spiega il Gruppo Fs, è la riduzione del rischio di attraversamenti indebiti dei binari da parte di pedoni e automezzi. Per consentire i lavori, sarà necessaria la temporanea chiusura del passaggio a livello al traffico ciclo-pedonale e stradale. La segnaletica informerà gli utenti della strada della modifica della viabilità richiesta al Comune e oggetto di ordinanza.

Per tutta la durata dei lavori, i veicoli provenienti da via Bellucci/circonvallazione Piazza d’Armi e diretti in circonvallazione Canale Molinetto potranno seguire il percorso di via Destra Canale Molinetto, viale Europa, via Romea Centro, via Panfilia, via Rubicone e viceversa. Per quanto riguarda invece la viabilità più in prossimità del passaggio a livello, nel tratto di circonvallazione Canale Molinetto compreso tra via Gradisca e il passaggio a livello sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli e i pedoni, mentre nei tratti tra via Aniene e il passaggio a livello e tra via Rubicone e via Aniene sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli dei residenti.

In via Aniene si circolerà a senso unico nel tratto e nella direzione da circonvallazione Canale Molinetto a via Arno. Nei tratti di via Destra Canale Molinetto compresi tra via dei Poggi e il passaggio a livello e tra circonvallazione Piazza d’Armi e il passaggio a livello sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli dei residenti.

Nessuna ripercussione, invece, sulla circolazione dei treni. Il passaggio a livello di via Canale Molinetto insiste sulla linea ferroviaria Ravenna-Rimini ed è interessato dal passaggio in media di 44 treni al giorno. Attualmente è in corso la Conferenza dei Servizi, indetta dal Comune di Ravenna per l’approvazione del progetto definitivo di un nuovo sottopasso che ne consentirà l’eliminazione.