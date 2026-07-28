Ravenna, lavori al passaggio livello di via Canale Molinetto: come cambia la viabilità dal 3 al 10 agosto

Da lunedì 3 a lunedì 10 agosto Rete Ferroviaria Italiana-Rfi effettuerà dei lavori al passaggio a livello di via Canale Molinetto a Ravenna. Sono previste modifiche temporanee al traffico veicolare ma nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni, si precisa. I lavori consisteranno nella sostituzione delle semibarriere con barriere intere e nell’adeguamento degli apparati: si tratta di un’attività, programmata in ottemperanza a quanto disposto dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) per i passaggi a livello di questa tipologia. Obiettivo della modifica, spiega il Gruppo Fs, è la riduzione del rischio di attraversamenti indebiti dei binari da parte di pedoni e automezzi. Per consentire i lavori, sarà necessaria la temporanea chiusura del passaggio a livello al traffico ciclo-pedonale e stradale. La segnaletica informerà gli utenti della strada della modifica della viabilità richiesta al Comune e oggetto di ordinanza.