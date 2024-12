Ravenna, il nuovo prefetto Raffaele Ricciardi. “Arrivo in un territorio impegnativo con gente ospitale”

Il nuovo prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi si è presentato oggi alla città. Classe 1965, nativo di Benevento, per Ricciardi tratta di un ritorno in Romagna in quanto, 33 anni fa ha iniziato la sua carriera come vice consigliere presso la Prefettura di Forlì. “Vengo con entusiasmo - ha detto Ricciardi - in una città importante, di cultura. Un territorio impegnativo con gente ospitale, con grande qualità della vita. Ho cominciato la mia carriera a Forlì nel 1991, la mia famiglia vive a Bologna e ho vissuto da turista Cervia. Ho sentito il presidente De Pascale, ho incontrato il questore e i comandanti di Carabinieri e Finanza. Arrivo in un territorio che richiede impegno, il prefetto non è solo: la barca è una e se si rema nella stessa direzione si raggiunge un porto sicuro”.