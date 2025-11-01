Ravenna, il nodo di via Mattei: la bretella interferisce con la ferrovia, cambio programma

Torna a farsi spazio l’ipotesi di un tracciato a nord del villaggio San Giuseppe per collegare la rotonda Montecarlo, (tra via Romea e via Mattei) e la rotonda Svezia (tra via Bisanzio e Fosso Dimiglio), che entrerà per la prima volta nel piano degli investimenti del Comune 2026 – 2028, mentre perde di forza la soluzione a sud, che andrebbe a lambire la linea ferroviaria che attraversa via Chiavica Romea. Questi gli ultimi risvolti che arrivano sullo stato di via Mattei, di cui si è parlato a lungo nei mesi scorsi nel corso della campagna elettorale. La strada, sovraccarica di traffico, è stata negli anni al centro di tante le problematiche sollevate dai residenti, impegnati a chiedere un’alternativa a quella che è diventata nei fatti un tratto di circonvallazione.