Ravenna, il maxi-modulo della Rosetti Marino è partito verso la Libia: un colosso da 5.200 tonnellate VIDEO

Il maxi-modulo realizzato dalla Rosetti Marino ha appena lasciato il porto di Ravenna per dirigersi verso Bouri, a 170 chilometri dalla costa libica. Un’opera imponente nell’ambito del progetto Bouri Gas Recovery, un colosso da oltre 5.200 tonnellate, destinato ai giacimenti offshore della Libia. Per l’azienda ravennate la conclusione di una delle commesse più importanti della propria storia.
Il modulo viaggerà su una chiatta per circa cinque giorni, con uno scalo tecnico a Malta, dove incontrerà la nave gru Saipem 7000 incaricata dell’installazione in mare. Il progetto è infatti guidato da Saipem, general contractor dell’intervento, che avrà la responsabilità delle operazioni offshore.