Ravenna, il consigliere di Avs Nicola Staloni si scusa per la bestemmia in consiglio comunale

Ravenna
  • 14 ottobre 2026
Ravenna, il consigliere di Avs Nicola Staloni si scusa per la bestemmia in consiglio comunale

RAVENNA - Parla di un gesto “istintivo e fuori luogo”: il consigliere di Avs Nicola Staloni si scusa per la bestemmia in consiglio comunale, fatto avvenuto in una fase concitata della discussione di martedì pomeriggio. “Desidero scusarmi pubblicamente per l’espressione inappropriata che mi è sfuggita durante la seduta del Consiglio comunale, in un momento di particolare confusione in aula, mentre mi accingevo a svolgere un’interrogazione. È stata una reazione istintiva e fuori luogo, di cui mi assumo pienamente la responsabilità. Rivolgo le mie sincere scuse ai colleghi consiglieri, ai cittadini e a chiunque si sia sentito offeso”.

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