Ravenna, i ladri rompono la porta a vetri dell’agenzia viaggi, bucano la parete e fanno razzia nella tabaccheria a fianco

La banda del buco di Ravenna al secondo tentativo purtroppo ha fatto centro. Una bruttissima sorpresa, quella di questa mattina per i titolari della Romano Tabacchi in via Galilei nei pressi del Lidl, a 300 metri da un’altra tabaccheria che nella notte aveva “resistito” al tentativo di furto. Nella notte tra martedì e mercoledì, la banda di ladri ha fatto razzia di valori bollati, “Gratta e vinci” e ogni altro bene di valore. Singolare e diabolica la tecnica del furto: i ladri hanno infranto la porta a vetri dell’agenzia viaggi Punto Casa di fianco alla tabaccheria, quindi hanno attaccato la parete divisoria tra agenzia viaggi e tabaccheria, creando un buco sufficiente per rubare in tabaccheria. I proprietari della Romano Tabacchi questa mattina hanno aperto l’attività rimanendo purtroppo gelati dalla scena. Indaga la Polizia di Ravenna.