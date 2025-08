Evidentemente hanno fatto male i calcoli e alla banda del buco... è andata buca. Alle 4 di questa mattina, a Ravenna due ladri hanno provato l’assalto al bar tabaccheria Rivendita 210 in viale Newton, un esercizio già finito sotto attacco dei ladri in passato. I due malviventi hanno agito dal retro dell’esercizio, rompendo il vetro anti-sfondamento e trovando la strada sbarrata da un cancello in acciaio. A quel punto sono scappati in direzione Lidl. Sulle loro tracce i Carabinieri di Ravenna.