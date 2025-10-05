Ravenna, gatta salvata dall’incendio a Versalis

RAVENNA - Non ha avuto conseguenze gravi per le persone l’incendio di sabato 4 ottobre a Versalis ma c’è stato un salvataggio all’ultimo momento: una gatta. L’animale era in una gabbia adibita alla cattura dei felini randagi che si aggirano in zona industriale, per poi essere portati dal veterinario per la sterilizzazione. Quando è scoppiato l’incendio era stata da poco catturata ma non poteva essere soccorsa in quanto l’accesso all’area interessata era categoricamente interdetto dato che erano attivi i Vigili del Fuoco allo scopo di mettere sotto controllo l’incendio.

Non potendosi avvicinare nessuno si è temuto il peggio per l’animale, ma fortunatamente dopo un paio d’ore un dipendente della ditta, che collabora con l’Enpa, ha potuto recuperare la gabbia al cui interno, molto spaventata, c’era la micia, avvolta da un forte odore di gomma bruciata. La bestiola è stata quindi presa in consegna dai volontari dell’Enpa che dopo averne verificato lo stato di salute l’hanno trasferita presso la degenza dell’associazione zoofila. Attualmente la gatta si è rasserenata e gode di buona salute.