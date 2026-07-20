Ravenna Farmacie cerca il nuovo direttore generale

Dopo un’attesa di qualche mese esce il bando per il reclutamento di un nuovo direttore generale per Ravenna Farmacie. L’avviso di selezione arriva in seguito alle inattese dimissioni del direttore Sebastiano Di Guardo avvenute il 1 aprile. Il dirigente dalla solida esperienza in aziende pubbliche del settore in Lombardia e a Roma aveva preso il testimone da Barbara Pesci, storica direttrice di Ravenna Farmacie, nel marzo 2025, restando quindi in carica un solo anno.

Dal 1 giugno è entrato in carica ad interim Piero Paolo Pullega, in attesa che venga espletata la gara per la guida della società in house interamente controllata da Ravenna Holding. Società che gestisce 18 farmacie nel territorio provinciale e un importante magazzino farmaceutico a servizio delle farmacie proprie o di terzi.

La durata dell’incarico a tempo determinato è di cinque anni, con una retribuzione annua lorda di 102 mila euro più una retribuzione annuale incentivante variabile, sulla base di obiettivi che verranno stabiliti annualmente, fino ad un massimo di 20 mila euro. Le domande per partecipare alla selezione per titoli ed esami dovranno essere inviate a Ravenna Holding (società capogruppo, con direzione, controllo e coordinamento di Ravenna Farmacie) entro il 4 settembre. Il cronoprogramma prevede la conclusione della fase di selezione entro il mese di ottobre e l’entrata in carica del nuovo direttore il 1 gennaio 2027.

Il nuovo direttore dovrà affrontare e gestire il progressivo calo dovuto alla riduzione dei ricavi da farmaco convenzionato e gli effetti prodotti dall’introduzione del ticket regionale con una temporanea contrazione dei volumi. Rimane invece come punto di forza l’andamento del magazzino, che si conferma in crescita e garantisce un sostanziale equilibrio finanziario.

Il budget 2026 di Ravenna Farmacie approvato in Consiglio comunale nel febbraio scorso prevede un valore della produzione di 89 milioni e 321 mila euro, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni di 86 milioni e 230 mila euro, mentre per il periodo 2026-2028 contempla investimenti per 2 milioni e 300 mila euro, principalmente concentrati nel primo anno di piano.

Il budget 2026 prevede investimenti pari a 270 mila euro per la sistemazione dei locali delle farmacie e l’acquisto del mobilio. In previsione la ristrutturazione degli immobili che ospitano la Farmacia comunale 4 e comunale 7. Uno dei più importanti investimenti previsti per il prossimo triennio riguarda invece i lavori di completamento della nuova farmacia di Alfonsine nell’ex mercato coperto della città.