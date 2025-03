Ravenna, era sbarcato dalla Humanity ma deve scontare un anno e tre mesi per rapina: arrestato 30enne gambiano

Un arresto dopo lo sbarco della nave della Ong Humanity/1 a Ravenna. La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un trentenne cittadino del Gambia appena sbarcato poiché destinatario di un ordine di carcerazione. Nel contesto delle operazioni di identificazione dei 71 migranti giunti al porto di Ravenna nella tarda mattinata di domenica 2 marzo, uno di questi, già destinatario di una espulsione emessa dalla Germania nel gennaio di quest’anno con annesso divieto di reingresso, è stato arrestato dalla Squadra Mobile sulla scorta di un mandato di cattura emesso nei suoi confronti dalla Procura di Firenze nel 2023. In particolare, lo straniero dovrà scontare un anno e tre mesi di reclusione in virtù di una condanna definitiva per rapina. Al termine, l’uomo è stato condotto presso la locale casa circondariale.