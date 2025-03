La nave Humanity 1 è giunta al porto di Ravenna con 71 migranti a bordo, tra cui 24 minori non accompagnati. Stando a quanto trapelato, molti di loro presentano segni di torture, ustioni e ferite al volto. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalle autorità locali, con l’assistenza di personale medico e volontari per garantire cure immediate e supporto ai migranti.