Ravenna, ecco “Lunaria”, il progetto inclusivo del Villaggio Lakota

Il Villaggio Lakota sorge ad Ammonite, a pochi chilometri da Ravenna, e propone da anni attività con i cavalli, adatte a tutte le età. Da circa un anno è partito un progetto che coinvolge ragazzi affetti da disabilità. I riscontri sono positivi, tanto che le attività verranno ampliate per affrontare le diverse fragilità che possono condizionare le persone.

Il centro di Ammonite si candida a diventare un punto di riferimento per i percorsi che beneficiano del contatto con i cavalli. A parlarci dei progetti in essere, e di quelli in sviluppo, è Dominique De Bartolo, tecnico paralimpico di equitazione ACSI, che da anni lavora con ragazzi con disabilità intellettiva.

Le attività si svolgono al Villaggio Lakota, un’oasi di pace e natura. «Attualmente lavoro con 26 ragazzi di alcune associazioni di genitori con figli con disabilità, principalmente ragazzi con autismo – racconta De Bartolo –. Tutto questo è stato reso possibile dal progetto Lucilla, patrocinato dal Comune di Ravenna, che ha ricevuto una donazione tramite una fondazione umbra. Ciò ha permesso ai ragazzi di praticare l’equitazione integrata con professionisti sportivi, in modo gratuito, per tre anni. Siamo al secondo anno e, visti gli ottimi riscontri, abbiamo pensato di intraprendere anche il progetto Lunaria, che intende coinvolgere più utenti: non solo persone con disabilità, ma anche altre fragilità, come disturbi alimentari, dipendenze tecnologiche, donne che hanno subito violenze, emarginazione e molto altro. Le persone interessate possono già rivolgersi a noi. Stiamo cercando un riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna per la validità delle attività proposte. Abbiamo visto che interagire e svolgere attività con i cavalli porta grandi benefici, che vanno dai miglioramenti a livello motorio a quelli del linguaggio non verbale. Aumenta la fiducia in sé stessi e la consapevolezza emotiva, riduce ansia e stress».

Dominique De Bartolo descrive Lunaria come un progetto totalmente inclusivo, fatto di partecipazione, ognuno con le proprie abilità: «Si parla di sport e di fiducia che si instaura tra la persona e il cavallo, animale nobile, grande comunicatore, che non giudica ma accoglie – commenta il tecnico paralimpico –. Il Villaggio Lakota è un centro ippico dove si pratica equitazione, anche per i più piccoli con il nostro pony Piero, con l’istruttrice FISE Federica Argelli per il pre-agonismo e l’agonismo. Il centro è immerso nella natura, con uno spazio coperto per la pratica sportiva in inverno. È pronto ad accogliere bimbi per i centri estivi, il post scuola, e organizza eventi, cene aziendali, concerti e feste solidali. Grazie all’impegno dei proprietari Giorgia Anghinolfi e Andrea Leoni, che hanno creduto nel progetto, siamo pronti a far diventare il Villaggio Lakota un centro di eccellenza per l’inclusione e per la partecipazione di tutti».