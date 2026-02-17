Ravenna e l’indagine sui migranti, De Pascale: “Cambiare la legge, non i medici”

Ravenna
  • 17 febbraio 2026
Il flah mob di lunedì 16 febbraio all’ospedale di Ravenna (Fiorentini)
Il flah mob di lunedì 16 febbraio all’ospedale di Ravenna (Fiorentini)

Il medico “non dice che la persona va rilasciata: il medico fa una diagnosi, la responsabilità di liberare questa persona è dello Stato”. Quindi “correggano questa norma, perché non la può correggere un medico: la può correggere solo il Parlamento”. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, torna così sull’indagine aperta a Ravenna sui medici dell’ospedale Santa Maria delle Croci. “Come il Governo dice che, fino a che non viene provata la responsabilità, esprime solidarietà alle Forze dell’ordine- premette De Pascale, questa mattina a margine dell’Assemblea legislativa - la Regione Emilia-Romagna, fino a che non viene provata la responsabilità di un nostro medico o di un nostro infermiere, sta con i nostri medici e i nostri infermieri e ne difende l’onorabilità e la presunzione di innocenza”. De Pascale ci tiene poi ad approfondire la questione. “Oggi, se una persona è socialmente pericolosa e ha una malattia infettiva, la norma italiana prevede che venga rilasciata - sottolinea il presidente - se non ha una malattia infettiva, va al Cpr. Ma siamo un Paese normale? L’accettiamo questa cosa? Che se una persona doveva essere indirizzata all’espulsione e ha una malattia infettiva, non è che va in un luogo dove viene curata ma viene liberata. Se una persona viene diagnosticata con una patologia psichiatrica ed è socialmente pericolosa, ha commesso reati, la legge italiana prevede che venga lasciata. Ma è umano e soprattutto è sicura questa cosa?”, insiste De Pascale.

Quindi, afferma il presidente, “al di là della responsabilità penale, che è personale, c’è anche un tema che ai medici scarichiamo sulle spalle una responsabilità enorme. Perché il medico non dice che la persona va rilasciata: il medico fa una diagnosi, la responsabilità di liberare questa persona è dello Stato”. Quindi, sollecita de Pascale, “correggano questa norma, perché non la può correggere un medico: la può correggere solo il Parlamento”.

