Ravenna, dopo il folle rogo al distributore interviene il sindacato Carabinieri: “La certezza della pena è un miraggio”

“La certezza della pena è un miraggio”. Dopo il folle atto di ieri, con il rogo acceso alla pompa di benzina di Ravenna, prende posizione il sindacato Usmia Carabinieri in una nota a firma del segretario nazionale Alfonso Montalbano: “ Nella mattinata di ieri, a Ravenna, un individuo ha appiccato un incendio doloso a un distributore di carburante, situato in piazza Caduti sul Lavoro. Grazie al pronto e competente intervento dei Carabinieri, il responsabile è stato prontamente individuato e arrestato, evitando così un disastro. Lo stesso individuo era già noto alle Forze dell’Ordine per aver commesso altri reati, inclusa una rapina avvenuta solo pochi giorni fa, arrestato e rilasciato a piede libero. Mentre i Carabinieri e gli altri agenti continuano a svolgere il loro compito, spesso mettendo a rischio la propria vita per proteggere i cittadini, i criminali continuano a operare con una certa impunità, consapevoli delle lacune della legge. Una legislazione troppo garantista degli ultimi trent'anni ha reso la certezza della pena un miraggio. Questa situazione mette a rischio la sicurezza del Paese e delle forze dell'ordine, che si trovano a dover fronteggiare criminali che dovrebbero essere dietro le sbarre”.