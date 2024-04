Ravenna, folle incendio doloso a distributore di benzina di via Candiano. Evitata l’esplosione. Bloccato il responsabile FOTO E VIDEO

RAVENNA. Folle incendio doloso nella mattinata di martedì 16 aprile 2024 a Ravenna, dove un uomo si è presentato all’interno del distributore Coil in piazza Caduti sul Lavoro (in zona Darsena) con un accendino in mano dicendo ai presenti “Andate via voglio dar fuoco alla pompa di benzina”. Poi ha gettato del carburante sulla colonnina del bancomat e gli ha dato fuoco. L’uomo, uno straniero già noto alle forze dell’ordine, è stato poi fermato poco dopo e portato via per accertamenti che potrebbero portare anche al suo arresto.