Ravenna, De Pascale e lo sbarco dei migranti: “Anche questa volta ci siamo fatti trovare pronti”

“Anche in questa occasione ci siamo fatti trovare pronti”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale dopo l’approdo di questa mattina alla banchina della Fabbrica Vecchia del porto di Marina di Ravenna della nave della Ong tedesca Solidaire. Terminate le verifiche a bordo delle condizioni sanitarie dei passeggeri, si stanno concludendo anche le operazioni di sbarco. Le persone a bordo, che sono state soccorse nel corso di tre interventi nel Mediterraneo, sono 114, di cui 52 i minori, 49 non accompagnati.

Quasi tutte sono in buone condizioni sanitarie.

“Come sempre - dichiara De Pascale - la Regione Emilia-Romagna farà la propria parte affinché queste persone, costrette a fuggire da situazioni drammatiche, possano ricevere l’aiuto di cui hanno urgente bisogno. La nostra politica di accoglienza mette al centro due principi fondamentali: umanità e organizzazione, e anche in questa occasione ci siamo fatti trovare pronti a ricevere con dignità persone che hanno trascorso molti giorni in mare dopo essere sopravvissuti a un naufragio. A tutti gli operatori che in queste ore stanno lavorando senza sosta con professionalità e generosità, per prestare le cure necessarie a coloro che ne hanno più bisogno, va il ringraziamento della Regione e di tutta la comunità dell’Emilia-Romagna”.