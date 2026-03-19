Ravenna, daspo e avvisi orali ai tifosi di calcio di Seconda categoria

Daspo ai tifosi del campionato di calcio di Seconda categoria. Nel mirino gli episodi verificatisi nell’incontro tra l’Asd Mezzano e il Vis Faventia dello scorso 28 febbraio, quando alcuni appartenenti alla tifoseria del Mezzano hanno assunto atteggiamenti provocatori, intonando cori offensivi indirizzati agli ospiti e, in tal modo, generando un momento di forte tensione (senza giungere a scontri). Per un tifoso Questore di Ravenna ha emesso un daspo di un anno.

Altri due tifosi della medesima compagine, in quanto già gravati di alcuni precedenti, sono stati destinatari della diversa misura di prevenzione dell’Avviso Orale. Nei giorni scorsi l’Asd Mezzano aveva preso posizione auto-infliggendosi tre turni di squalifica al proprio campo.