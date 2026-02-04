Ravenna, danni all’aquila sulla colonna: “Intervento da non rimandare”

Se le due scosse di terremoto avvertite il 13 gennaio sono costate la perdita di alcuni frammenti alla statua di Sant’Apollinare, posta alla sommità di una delle due colonne veneziane di piazza del Popolo, non è andata meglio all’aquila posta nella colonna di piazza XX Settembre. Dopo i primi sopralluoghi aerei e le successive verifiche l’aquila verrà restaurata e messa in sicurezza. Nei mesi estivi un ponteggio e dei teli copriranno il monumento posto al centro della piccola piazza su cui si affacciano il retro del palazzo comunale e palazzo Pasolini dall’Onda.

Per l’aquila, ha dichiarato ieri l’assessore ai lavori pubblici Massimo Cameliani in consiglio comunale, rispondendo a un question time del capogruppo di M5S Igor Gallonetto, «l’intervento non si può rimandare».