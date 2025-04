Ravenna. Con il nuovo codice della strada sospeso il 25% in più delle patenti

L’entrata in vigore del nuovo codice della strada avvenuta a metà dicembre ha portato a un aumento delle sospensioni della patente da parte della Polizia locale. Dal 14 dicembre scorso al 31 marzo 2025, le sospensioni sono state 144 (di 21 brevi), quando l’anno precedente erano state 110 (con zero sospensioni brevi). La novità è riconducibile all’applicazione dell’articolo 218-ter del codice della strada che prevede il ritiro breve della patente, per 11 tipologie di infrazioni, nel caso in cui l’automobilista abbia meno di 20 punti in patente. A tracciare il quadro della situazione è il comandante della Polizia locale, Andrea Giacomini.

