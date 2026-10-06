Ravenna, chiusura di via Baiona: i residenti di Porto Corsini protestano in consiglio comunale

Protesta ieri a Ravenna in consiglio comunale degli abitanti di Porto Corsini in occasione del question time presentato dal consigliere di FdI Falco Caponegro circa la chiusura di via Baiona e le possibili alternative per i servizi essenziali, rivolti ai residenti e i possibili ristori per la tutela delle attività. Nella sala preconsiliare alcuni residenti hanno esposto cartelli e protestato contro la chiusura della strada di accesso alla località, prevista a partire da fine mese, a causa l’avvio del cantiere della ciclovia Adriatica. L’assessore ai lavori pubblici Massimo Cameliani in risposta ha garantito il massimo dialogo e l’intenzione di fissare tre incontri con i cittadini per aggiornamenti, non sono invece previsti ristori e soluzioni alternative alla chiusura fissata in quattro mesi.