Ravenna, capanni da demolire nelle valli. C’è anche un ricovero per i gatti

RAVENNA - Dopo dieci anni dai primi accertamenti arriva il via libera alla demolizione di capanni e strutture abusive, presenti nella pialassa Piomboni e Baiona. Si tratta della colonia felina dei Piomboni, di un pontone per la pesca e commercializzazione dei prodotti ittici, di un capanno da pesca e di vari manufatti in legno. L’intervento da 99.342 euro mira al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione di tutti i rifiuti prodotti durante le lavorazioni. Il programma dell’intervento dal momento dell’affidamento prevede 90 giorni di lavoro. Nonostante le ingiunzioni i titolari dei manufatti non hanno ottemperato nel tempo all’obbligo di demolizione e ora è il Comune a intervenire.

La struttura a lungo adibita a ricovero per i felini era stata realizzata con vari materiali, come legno e ferro. Da un esame visivo dei tecnici comunali non risultano presenti strutture o elementi in cemento - amianto. Il manufatto, di forma irregolare, è composto da quattro corpi rettangolari per una superficie complessiva di circa 70 metri quadrati.

In un recinto si trovano due roulotte abbandonate, senza ruote e sollevate da terra per mezzo di cavalletti. La struttura e le relative aree di pertinenza sono delimitate da una recinzione di 20 per 27 metri. Anche in questo caso non risultano presenti strutture in cemento-amianto. La presenza delle opere senza titolo abilitativo, dà atto l’amministrazione, è comunque precedente al subentro dell’associazione che si occupava della colonia felina e del sostentamento degli animali.

Posto in area di vincolo paesaggistico ambientale nella Baiona, il Comune si appresta alla demolizione del pontone galleggiante sul quale era stato collocato un manufatto adibito a pesca, lavorazione e commercio di prodotti ittici. Il bene nel maggio del 2019 fu sottoposto a sequestro dalla Polizia locale e il titolare finì a processo per stabilire se il pontone in questione, un manufatto lungo 13 metri e largo 6, dotato di macchinari e attrezzature per la lavorazione delle vongole, fosse un natante o una struttura abusiva. ll pontone galleggiante è realizzato in struttura metallica, mentre il pontile di collegamento metallico è circa 4,15 per un metro di larghezza.

Quanto al piccolo capanno da pesca in rovina, sempre in Baiona è composto da due manufatti: il primo di circa 11 metri quadrati in legno, vetroresina e materiale plastico, tetto in lamiera, e bilancino per la pesca e piattaforma di sostegno. Il secondo di circa 5,6 per 3,9 metri con una piccola appendice è in legno su piattaforma galleggiante, tamponato a mezzo di pannelli in poliuretano e copertura a due falde. Attualmente si trova adagiato nei pressi di un argine del canale della valle a circa 1.300 metri dal ponte denominato dei Gruccioni. L’intervento del Comune si conclude con la demolizione in area di vincolo paesaggistico di un pontile e piattaforma di circa 15 metri quadrati per l’attracco e il ricovero di piccole imbarcazioni.