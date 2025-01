Ravenna, capanni balneari: scatta il countdown per partecipare al bando comunale

C’è tempo fino al 21 febbraio per partecipare al bando per i capanni balneari o meglio per l’assegnazione temporanea della concessione demaniale marittima (sei anni) dei caratteristici manufatti in legno che da decenni abbelliscono il litorale ravennate, nel tratto da Marina Romea e Punta Marina. Come annunciato, dopo un anno di colpi di scena, ordinanze di abbattimento, proteste, ricorsi, deroghe e proroghe, arriva la gara che, nelle intenzioni del Comune, vorrebbe tutelare i capanni balneari attrezzati «per la salvaguardia, protezione e sensibilizzazione ambientale, nonché a scopo divulgativo e didattico della storicità del territorio e del paesaggio della costa ravennate». Ma dei capanni censiti, ben pochi rimarranno al loro posto tra delocalizzazioni, leggeri spostamenti e demolizioni.

