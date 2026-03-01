Ravenna. Caos alla stazione: due tunisini bloccano i treni e aggrediscono la Polizia

Non si ferma l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato a Ravenna, con un occhio di riguardo al centro cittadino, alla zona della Stazione ferroviaria e ai giardini Speyer, aree storicamente sensibili per episodi di microcriminalità. Ieri una nuova giornata ad alta intensità operativa si è conclusa con due denunce e due agenti medicati per lievi lesioni.

Cento controlli in un giorno

Nel corso della giornata sono state fermate e identificate oltre cento persone, alcune delle quali risultate avere precedenti di polizia. Sottoposti a verifica anche due esercizi pubblici della zona. Un dispiegamento di forze che rientra nella strategia di presidio costante del territorio portata avanti dalla Questura di Ravenna, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti illeciti e garantire la sicurezza dei cittadini nelle aree più frequentate.

Il blocco dei treni e l’aggressione agli agenti

Il momento più critico della giornata si è vissuto nel pomeriggio, quando personale dell’U.P.G. e S.P. della Questura è dovuto intervenire alla stazione ferroviaria cittadina: due soggetti avevano interrotto la regolare circolazione dei treni, creando disagi ai viaggiatori e al personale ferroviario.

All’arrivo degli agenti, i due - cittadini tunisini - hanno opposto resistenza, arrivando ad aggredire fisicamente i poliziotti. Nell’intervento, due operatori hanno riportato lievi lesioni.

I due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria con le accuse di interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.