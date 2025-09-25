Ravenna, canoni d’affitto concordati con imprese: “Così evitiamo che le attività chiudano”

Sarà presentato entro la fine dell’anno il progetto della Camera di commercio per arginare il caro affitti tramite canoni di locazione concordati per sostenere le imprese, valorizzare gli immobili e mantenere attrattive città e paesi. Il progetto sperimentale è stato avviato a Ferrara per affrontare una delle questioni più spinose che investe il mondo del commercio che solo in provincia di Ravenna produce il 21,8% del valore aggiunto e rappresenta il 13,4% dell’occupazione complessiva (oltre 23mila persone). Il caro affitti per un’attività commerciale, con il calo dei consumi, è una delle prime cause di abbandono per i negozi di prossimità che garantiscono servizi, presidio sociale e favoriscono la sicurezza urbana.