Ravenna, bloccarono la strada per due ore per protesta contro il transito di armi verso Israele: 32 denunce

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Ravenna ha provveduto a denunciare 32 persone che avevano preso parte al blocco stradale nel corso della manifestazione svoltasi lo scorso 28 novembre presso il TCR del Porto di Ravenna, in occasione della giornata di sciopero generale “contro la finanziaria di guerra e il governo Meloni”, indetta da USB (Unione sindacale di base).

Un nutrito gruppo di manifestanti, dopo essersi radunato presso il TCR per contestare il transito delle navi dirette a Israele, ha occupato la sede stradale, bloccando per circa due ore l’accesso al Terminal e impedendo che i mezzi pesanti potessero entrare ed uscire per completare le attività di carico e scarico della merce, causando problemi all’ordinaria circolazione. La presenza delle forze dell’ordine sul posto ha consentito di evitare che si verificassero situazioni di contrasto mediando tra i manifestanti e gli autisti dei mezzi, mentre gli operatori della Digos della Questura hanno identificato gli autori della condotta illecita. I manifestanti, alcuni dei quali già noti e con precedenti, sono stati denunciati per il reato di blocco stradale e, allo stato, sono in corso valutazioni per l’adozione di provvedimenti di natura amministrativa.