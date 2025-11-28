“Basta col transito di armi dal porto di Ravenna”: un affollato presidio sulla Classicana - Gallery

“No harbour for genocide”. Un affollato presidio nel primo pomeriggio di oggi davanti alla sede della Sapir contro il transito di armi dal porto di Ravenna. “Dal 10 ottobre 2025, inizio del cosiddetto “accordo di pace” - scrivono gli organizzatori - sono stati assassinati centinaia di civili palestinesi a Gaza come in Cisgiordania. Dall’inizio del genocidio sono passate tonnellate di componenti militari e dual use dal porto di Ravenna e dagli altri porti italiani con destinazione Israele, e le segnalazioni su svariati carichi sono state ignorate” spiegano gli organizzatori”. Le operazioni a ridosso del porto procedono a rilento.