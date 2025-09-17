Ravenna, bilancio di fine estate per i bagni al mare: “Calo del 20% dei fatturati”

L’estate dei lidi ravennati si chiude con una sensibile riduzione dei fatturati per gli stabilimenti balneari. Maurizio Rustignoli, presidente della cooperativa Spiagge Ravenna, stima un calo del 20% confermando i timori che erano emersi già nella prima parte dell’estate quando si erano manifestati i segnali di flessione.«I numeri ufficiali non sono ancora a disposizione - esordisce Rustignoli -, ma possiamo già fare un primo bilancio. A un giugno e luglio deludenti è seguito un agosto con presenze e fatturati in linea con l’estate del 2024. Nel momento clou c’è stata una positiva inversione di tendenza e anche nelle due settimane di settembre appena passate, in virtù di un meteo decisamente favorevole, ci attesteremo su numeri del tutto simili alla stagione scorsa». L’ultimo periodo ha riportato un po’ di fiducia in un contesto molto difficile: «La situazione è complessa soprattutto per le famiglie italiane che si trovano a fare fronte a una progressiva riduzione di capacità di spesa - commenta Rustignoli -. Oltre al calo delle presenze, dobbiamo quindi fronteggiare minori consumi e una congiuntura non favorevole, sia dal punto di vista finanziario che geopolitico. L’instabilità e le guerre non consentono di pianificare e immaginare quella crescita economica di cui l’Italia avrebbe bisogno».