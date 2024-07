Ravenna, Barattoni corre verso l’investitura a candidato sindaco Pd

RAVENNA - Il Pd non intende surriscaldare la corsa alla successione del sindaco Michele De Pascale in un lungo ed estenuante confronto estivo e promette, tramite il segretario comunale Lorenzo Margotti, tempi celeri. Entro Ferragosto la proposta verrà votata dalla direzione comunale dopo che la segreteria e i segretari di circolo avranno avuto gli esiti delle consultazioni, al via domani. Un meccanismo che vuol far presto ma non rinuncia alle ritualità del partito, anche se dopo il passo indietro annunciato dall’assessore regionale Andrea Corsini, vede come favorito e nome forte quello di Alessandro Barattoni, segretario provinciale, fresco di vittoria in 13 comuni su 14 al voto nel ravennate e di un buon risultato per il partito alle Europee. Saranno consultate 120 persone che ricoprono ruoli nel partito, Margotti e altri 12 esponenti guideranno il percorso nei prossimi giorni. «L’occasione è utile anche per un confronto sullo stato attuale dell’amministrazione e per fare un punto sulle priorità e sui temi. In direzione e nella segreteria comunale, la mia relazione, oltre alla proposta di candidatura, conterrà anche un passaggio politico con la condivisione di priorità e temi sulla città emerso dal gruppo dirigente Pd». Comunque vadano le elezioni regionali di novembre, De Pascale non tornerà a Palazzo Merlato, decadrà dal ruolo sindaco e si aprirà il tema della reggenza fino alla primavera 2025, quando i cittadini torneranno alle urne anticipatamente