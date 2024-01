Ravenna, avvistati cinghiali in spiaggia a Marina. Gli esperti: “Si stanno moltiplicando, ne vedremo sempre di più”

RAVENNA - A Marina di Ravenna sono arrivati i cinghiali. L’ultimo avvistamento risale a lunedì pomeriggio, intorno alle 16,30, quando un quarantenne se ne è trovato di fronte uno mentre faceva footing negli stradelli del parco marittimo, a pochi passi dal Marina Bay. L’uomo racconta di averlo visto all’improvviso: «Stavo correndo e ho notato un animale che mi veniva incontro, anche lui di corsa. Inizialmente pensavo fosse un cane, di taglia media e marrone, e con lo sguardo ho cercato il proprietario. Non ho visto nessuno e all’improvviso mi sono reso conto che si trattava di un cinghiale. Mi è venuto un colpo. Sinceramente ho avuto anche un po’ di paura, ma poi l’animale è schizzato via ed è scomparso nella pineta». Non si tratta di un avvistamento isolato, in paese da tempo si rincorrono voci sulla presenza dei cinghiali, anche a ridosso del centro abitato. La scorsa settimana ne è stato notato uno in pineta e di recente anche in via Trieste poco dopo la stazione di servizio di Robgas. Un avvistamento è stato segnalato anche in viale delle Nazioni, proprio nel centro del paese.

Sulla presenza dei cinghiali a ridosso di Marina di Ravenna abbiamo interpellato il reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina: «Sono incontri a cui ci dovremo sempre di più abituare – hanno risposto -. È una specie la cui presenza è in forte espansione. Gli avvistamenti sono diventati sempre più frequenti e rientrano in una dinamica normale della natura, anche se la presenza di questi cinghiali è probabilmente da imputare all’uomo. Sembra che, in passato, siano stati liberati alcuni esemplari che poi hanno trovato condizioni favorevoli per espandersi. La liberazione risale probabilmente a decine di anni fa ed è stata eseguita a scopi venatori»

La vicenda della liberazione dei cinghiali ha molte analogie con la presenza dei daini nella pineta di Classe, dove, pur non essendo specie autoctona, sono diventati molto numerosi e da anni sono al centro di una disputa tra gli animalisti e le istituzioni per l’adozione di un piano di controllo. Chiediamo ai responsabili del reparto Biodiversità se questi cinghiali possano essere considerati originari delle nostre zone: «Il cinghiale è considerato autoctono, ma gli esemplari che si stanno espandendo con tanta rapidità non appartengono alla sottospecie italiana. Sono probabilmente incroci con esemplari dell’est Europa, tanto è vero che la loro stazza è superiore a quella tipica della specie italiana».

I cinghiali non sono presenti solo a Marina di Ravenna, Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po, spiega che questa specie è diffusa in diverse aree del Parco: «Viene segnalato come presenza stabile in diverse aree: nelle valli di Argenta e nella pineta di Classe, con parecchie decine di esemplari, e qualche cinghiale è segnalato anche tra il fiume Reno e la pineta San Vitale. Il Parco inoltre ha approvato uno specifico piano di controllo per gli esemplari a Classe».