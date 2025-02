Ravenna, arrivano Carlo e Camilla: l’Opera di Religione sospende le visite ai monumenti per il 10 aprile

Anche se ancora non in maniera ufficiale, fervono i preparativi per ospitare i reali a Ravenna ed è notizia di ieri che le prenotazioni per i monumenti diocesani sono state sospese per la giornata del 10 aprile. Quest’ultima è infatti la data indicata per la visita di Re Carlo III e della regina consorte del Regno Unito, Camilla. La tappa in Romagna sarà un momento storico nell’ambito del viaggio in Italia programmato nell’anno del Giubileo per incontrare a Roma il Papa.

In attesa di conoscere il rigido protocollo a cui sono sottoposte le visite reali, Andrea Romagnoli, direttore dell’Opera di Religione, informa che le prenotazioni per la visita dei monumenti diocesani della città d’arte sono state sospese a titolo cautelativo per la giornata del 10 aprile.

«Abbiamo adottato questo provvedimento per organizzare al meglio la giornata - spiega Romagnoli -. Immaginiamo che il protocollo dovrà essere seguito in ogni dettaglio e, sicuramente, le eventuali visite ai monumenti saranno effettuate con tutta una serie di accorgimenti. Per cui c’è sembrato più ragionevole sospendere sin da oggi le prenotazioni, in modo da non dover poi eventualmente ricontattare le persone prenotate in caso di necessità di spostare le visite. Riceviamo prenotazioni anche un anno prima rispetto al giorno della visita, quindi sicuramente qualche prenotato c’è già. Vedremo di gestire la situazione al meglio, anche alla luce degli incontri in programma per le prossime settimane con le autorità e le istituzioni in cui si farà più chiarezza sulla giornata del re e della regina».