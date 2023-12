Altro grave incidente dopo l’uscita di strada avvenuta nella notte sulla A14 bis all’altezza di Godo. Verso mezzogiorno a San Bartolo, all’incrocio tra via Cella e via Trova, si sono scontrati due mezzi, una Fiat Panda vecchio modello e un furgone della Volkswagen. Un impatto violento in seguito al quale il primo veicolo è stato accartocciato e il secondo è finito fuori strada.