Ravenna, incidente: auto esce di strada nella notte in A14 dir e si ribalta in un campo. Un ferito in elicottero al Bufalini di Cesena

Incidente questa notte poco dopo le 4.30 in A14 Dir nella corsia Sud verso Ravenna, all’altezza di Godo. Un’auto è uscita di strada finendo ruote all’aria e terminando la sua corsa in un campo adiacente. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lugo estraendo due feriti, rimasti coscienti ma non in grado uscire autonomamente. Uno dei due feriti è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre l’altro è stato caricato in ambulanza per i primi soccorsi. Sul posto anche la polizia stradale. Il traffico è stato bloccato in entrambe le corsie durante le operazioni di soccorso, con l’elicottero atterrato in un campo attiguo.