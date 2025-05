Radio Città Fujiko sbarca a Ravenna

Radio Città Fujiko approda a Ravenna. Dal prossimo 31 maggio entrerà in funzione un nuovo ripetitore a Camerlona, che permetterà di intercettare in Dab (Digital audio broadcasting) una delle radio storiche di Bologna. A parlarci del progetto, che porterà a Ravenna una ventata di novità nel panorama musicale e dell’informazione, è Claudio Succi, del Consiglio di amministrazione dell’emittente: «Dal 31 maggio sarà possibile ascoltare la nostra radio nei territori di Ravenna, Forlì e Cesena – dice -. Entro la fine dell’anno saremo raggiungibili in tutta l’Emilia Romagna. Per noi questo significa lavorare su una dimensione più ampia. Siamo un’emittente comunitaria che si concentra soprattutto sui temi sociali, ambientali e culturali. È nostra intenzione creare anche a Ravenna una redazione che ci permetta di seguire da vicino quanto avviene sul territorio. Portiamo il nome della fidanzata di Arsenio Lupin e lavoriamo ogni giorno affinché la nostra radio sia proprio come lei: bella, ribelle e indipendente».

Radio Città Fujiko è un’emittente comunitaria che l’anno prossimo compirà 50 anni. Nata a Bologna nell’ottobre del 1976 come Radio Città, in scia alle esperienze di radiofonia libera di quella stagione, ha assunto l’attuale denominazione nel 2004, in seguito alla fusione con Radio Fujiko, un’emittente di carattere universitario attiva nei primi anni del nuovo millennio. Succi spiega che: «I fondatori di Radio Città, tra cui c’era lo scrittore Stefano Benni, si diedero una missione: valorizzare il territorio per renderlo più vivibile per chi lo abita. Noi proseguiamo seguendo questo obiettivo e faremo così anche per Ravenna. Il nostro carattere indipendente ci permette di muoverci con grande libertà su tutti i fronti. Viviamo grazie all’impegno di oltre 200 volontari e ai loro progetti. Abbiamo trasmissioni di informazione ma anche musicali, dando spazio a molteplici generi, tra cui il reggae, la world music, il blues, l’indie e l’indie – rock. Tra i temi a noi più cari nel campo dell’informazione: il diritto alla casa, l’integrazione, l’antifascismo, le politiche sociali».

Claudio Succi lavora da diversi anni negli studi della radio a Bologna, ma le sue origini sono ravennati: «Per me è un grande piacere sbarcare nella città dove sono nato – dice-. Ho conosciuto Radio Fujiko da studente universitario a Bologna. Per me fu come scoprire un nuovo mondo e me ne sono innamorato. Mi dispiaceva che non ci fosse una simile esperienza a Ravenna. Dopo molti anni, finalmente qualcosa sta cambiando e spero che i ravennati apprezzeranno un’emittente che si presenta come molto diversa dal panorama delle altre radio italiane. Gli ascoltatori ci potranno seguire in Dab oppure in streaming dal sito radiocittafujiko.it. Chi invece vuole collaborare con noi può mandarci un’email a musica@radiocittafujiko.it».