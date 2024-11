Piano investimenti Ravenna: nel 2025 a bilancio il rifacimento del ponte sul Ronco

Scorrendo tabelle e numeri per il 2025 c’è la demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Ronco in via Cella con un costo di 3,5 milioni di euro; interventi sulla viabilità in ambito portuale per un milione di euro; l’adeguamento dell’impianto idrovoro a Porto Corsini (300mila euro); la ristrutturazione della caserma della polizia locale di via Brancaleone in due stralci da 700 mila euro, mentre la costruzione del nuovo comando, di cui si parla da decenni, slitta al 2027 con un impegno di spesa da 15 milioni di euro. Per il 2025 rimane la previsione per la nuova caserma dei carabinieri di Marina di Ravenna con una stima di 2 milioni 250 mila euro; sempre a Marina due milioni andranno per infrastrutture di ricerca ed efficientamento energetico nel Centro ricerca ambiente energia e mare. Capitolo a sé è quello degli interventi di manutenzione straordinaria dei danni provocati dagli apparati radicali delle alberature, a Marina Romea dopo le proteste dei residenti due milioni andranno per via delle Palme (2 milioni euro) e 700 mila in altre strade; 300 mila in via delle Altee e via delle Betulle; nelle piste ciclabili di viale Alberti e viale Pertini (700 mila); a Lido di Classe (700 mila); in via Spalato a Marina (1 milione e 100). Infine, compaiono 300 mila euro per il consolidamento del portico di palazzo Ghigi, ex ufficio dell’Anagrafe e 700 mila euro per lo stadio Benelli per miglioramento sismico e accessibilità. Al 2026 la palestra di Porto Corsini nella scuola Garibaldi (2,740 milioni); il parcheggio di Punta Marina (1,6 milioni) e il recupero di edifici nell’ex caserma Dante Alighieri (1 milione).