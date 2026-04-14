Omicidio a Ravenna: si fa largo l’ipotesi di una lite sfociata in tragedia a colpi di coltello

Ravenna
  • 14 aprile 2026
Il luogo dell’omicidio (Foto Massimo Fiorentini)
Il luogo dell’omicidio (Foto Massimo Fiorentini)

Omicidio nella notte in Darsena a Ravenna. L’ipotesi dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori e ai colleghi poliziotti e finanzieri, è quella di un litigio sfociato in tragedia con colpi di coltello. L’area è stata transennata per consentire le indagini sull’accaduto. Il teatro dell’accoltellamento è stata via Montecatini, all’altezza degli ex magazzini generali.

Sul posto, oltre ai Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica, sono giunti anche Polizia, Guardia di Finanza, la cui caserma si trova in zona, e la Pm di turno Ylenia Barbieri. Via Antico Squero è stata chiusa fin dalle prime ore del mattino per agevolare i rilievi. L’allarme è stato dato da alcuni senzatetto che dormivano in zona: alla vista del corpo senza vita del senegalese hanno subito attivato i soccorsi.

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