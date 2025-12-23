Meteo Romagna: un dicembre record per il caldo ed è allarme piogge per la vigilia di Natale

Il dicembre più caldo degli ultimi cento anni riserva una sorpresa non gradita per la Vigilia di Natale, quando potrebbero abbattersi abbondanti precipitazioni sia in collina che in pianura. A predicare cautela è il meteorologo Pierluigi Randi, che illustra le condizioni poco favorevoli in via di formazione all’altezza della Romagna occidentale e dell’Emilia. «Nelle prossime ore è in arrivo una perturbazione che avrà il suo centro depressionario nel mar Tirreno - spiega il presidente di Ampro (associazione meteo professionisti) -. Per noi questa non è una bella notizia, perché si tratta delle condizioni che favoriscono la risalita del maltempo da Est e Sud Est fino a incontrare, nelle nostre zone, correnti più fredde provenienti da Nord-Est. L’entità delle piogge rischia di essere rafforzata dalle alte temperature superficiali del mare Adriatico, che al momento sono al di sopra della media di circa due gradi».

