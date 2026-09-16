Meteo Romagna, il meteorologo: “Acqua del mare tre gradi sopra la media, possibili forti piogge in ottobre”

L’estate più torrida della storia lascia in eredità alla Romagna un mare ancora molto caldo.
Le acque dell’Adriatico, anche in questi giorni, sono circa tre gradi sopra la media stagionale: 27 gradi contro i 24 attesi. Un’anomalia che, secondo Pierluigi Randi, presidente dell’Associazione meteorologi professionisti (Ampro), rappresenta un «forte amplificatore del rischio» in vista dell’autunno. «A un’estate eccezionalmente calda non segue per forza un autunno più piovoso o caratterizzato da eventi più intensi. Molto dipenderà dal tipo di perturbazioni che raggiungeranno la Romagna. Già adesso possiamo dire, però, che le temperature delle acque del mare Adriatico, costantemente molto più alte della media, rappresentano una fonte di preoccupazione, perché aumenta il rischio di fenomeni più severi in caso di pioggia. C’è un’enorme quantità di energia pronta a liberarsi e dobbiamo sperare che non si creino determinate condizioni».